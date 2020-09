Coronavirus, per gli asintomatici in quarantena niente smart working (Di venerdì 4 settembre 2020) E' scritto nero su bianco nei decreti Cura Italia e Rilancio, poi convertiti in leggi: anche chi non presenta sintomi di contagio da Coronavirus (LIVEBLOG - SPECIALE) non può lavorare in nessuna forma, neanche in smartworking. Negli ultimi giorni, con la risalita dei contagi e il numero sempre maggiore di persone che non manifestano sintomi di contagio, ci si è posti un interrogativo in merito alle soluzioni proposte per continuare a progredire con le attività lavorative di ciascuno. Tuttavia, se le persone vengono testate positive al Coronavirus e sono asintomatiche non dovranno comunque svolgere nessun tipo di azione legata alla propria professione. A stabilirlo sono le regole contenute nelle leggi Cura Italia e nel decreto Rilancio, oltre a un dpcm di inizio agosto e a un messaggio ... Leggi su tg24.sky

