Coronavirus | a breve pubblicati verbali Cts

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Entro oggi saranno on line i verbali delle riunioni del Comitato tecnico scientifico del governo. Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile verranno pubblicati, secondo ...