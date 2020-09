Carinola, sequestrate 5 piantagioni di marijuana alle spalle del carcere: un arresto (Di venerdì 4 settembre 2020) Carinola: la Polizia ha scoperto 5 piantagioni di marijuana alle spalle del carcere. Arrestato un 24enne (mentre altre quattro persone sono state denunciate). La Polizia di Stato ha scoperto 5 piantagioni di marijuana in una zona di campagna alle spalle del carcere di Carinola, in provincia di Caserta. Contestualmente è stato arrestato un 24enne di … Leggi su 2anews

Cinque piantagioni di marijuana realizzate in una zona di campagna alle spalle del carcere di Carinola (Caserta) sono state scoperte e sequestrate dalla Polizia di Stato, che ha arrestato un 24enne di ...Mondragone – La Polizia di Stato ha tratto in arresto F.V., cittadino italiano di 24 anni, abitante nel comune di Mondragone per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e den ...