Captain Marvel: Brie Larson ha fatto provini anche per Thor e Iron Man 2 (Di venerdì 4 settembre 2020) Brie Larson svela altri aneddoti relativi alla sua carriera prima di Captain Marvel, raccontando di aver fatto provini anche per Iron Man 2 e Thor. Durante un nuovo video sul suo canale YouTube ufficiale, la protagonista di Captain Marvel Brie Larson rivela di aver anche fatto un provino per Iron Man 2 di Jon Favreau e Thor di Kenneth Branagh. È passato solo un anno e mezzo da quando l'attrice ha debuttato come Captain Marvel dell'MCU nel film del 2019 di Anna Boden e Ryan Fleck, ma è subito diventata amatissima dai fan Marvel. Ora ... Leggi su movieplayer

Brie Larson svela altri aneddoti relativi alla sua carriera prima di Captain Marvel, raccontando di aver fatto provini anche per Iron Man 2 e Thor. NOTIZIA di ILARIA SCOGNAMIGLIO — 04/09/2020 Durante ...

