Capone (UGL): Turismo settore strategico, servono misure coraggiose (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – “Le ripercussioni economiche della pandemia hanno inciso in maniera significativa sul Turismo la cui importanza è fondamentale in termini di ricchezza generata e numero di occupati”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, in merito ai dati Istat sul Turismo. In tal senso – prosegue Capone – “sconcertano i dati riportati dall’Istat secondo cui 6 aziende su 10 del settore temono per la propria sopravvivenza. La percentuale sale al 57,8% per le imprese dell’alloggio e al 66,5% per quelle della ristorazione. A pesare in particolar modo è il crollo dei consumi che rischia di mettere in ginocchio un comparto il cui potenziale, considerato l’indotto, vale circa 150 miliardi di euro. Il fallimento di ... Leggi su quifinanza

