Calciomercato Inter: Darmian bloccato, Vidal a un passo ma il sogno rimane Kanté (Di venerdì 4 settembre 2020) Continua il mercato low cost dell’Inter che ha bloccato Matteo Darmian e si avvicina ad Arturo Vidal. Il sogno rimane Kanté Il mercato dell‘Inter si potrebbe sintetizzare in “low cost”. Dopo l’arrivo di Kolarov (pagato 1.5 milioni) è pronto a sbarcare a Milano anche un vecchio pallino della dirigenza nerazzurra: Matteo Darmian. Come riporta La Gazzetta dello Sport tra Inter e Parma ci sarebbe infatti già un accordo di massima per un affare da 5 milioni. Il problema è la mancanza di liquidità nelle casse nerazzurre, ma la situazione è abbastanza delineata: non appena l’Inter avrà piazzato un colpo in uscita, definirà col Parma ... Leggi su calcionews24

