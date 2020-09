Barçagate, la giunta Bartomeu accusata di corruzione (Di venerdì 4 settembre 2020) Barçagate corruzione – Come se non bastasse la questione Messi, il caso Barçagate continua a perseguitare Josep María Bartomeu. La sua giunta è stata accusata di corruzione in seguito alle indagini dei Mossos, corpo di polizia regionale catalano, condotte al Camp Nou per la ricerca di documentazione. La conclusione delle indagini, rivelate da El Mundo, trasferite … L'articolo Barçagate, la giunta Bartomeu accusata di corruzione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

CalcioFinanza : Barçagate, accuse di corruzione per la giunta di #Bartomeu -

Ultime Notizie dalla rete : Barçagate giunta Elezioni Regionali e Comunali - Note e comunicati di liste e candidati del 24 agosto ilVaglio