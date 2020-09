UFFICIALE - Castagne salute l'Atalanta e l'Italia, ripartirà dalla Premier (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Leicester rende noto con un comunicato UFFICIALE l'acquisto di Timothy Castagne dall'Atalanta. L'esterno belga, 24 anni, ha firmato un contratto quinquennale. Leggi su tuttonapoli

«Nel ringraziare Timothy per aver contribuito in maniera significativa nelle sue tre stagioni in maglia nerazzurra al raggiungimento di traguardi importanti per il club, gli auguriamo il meglio, sia d ...(ANSA) - LONDRA, 03 SET - Il Leicester ha acquistato dall'Atalanta per 25 milioni di euro il nazionale belga Timothy Castagne. Il 24enne difensore si trova attualmente in ritiro con il Belgio, in vist ...