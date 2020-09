The Division 2 sta per ricevere una nuova modalità che include un grattacielo da 100 piani (Di giovedì 3 settembre 2020) Novità in arrivo per tutti i giocatori di The Division 2. Dopo mesi di suggerimenti e teaser, Ubisoft ha finalmente svelato ufficialmente The Summit, un'esperienza PvE simile a Underground del gioco originale.The Summit si svolge all'interno di un grattacielo da 100 piani, che i giocatori dovranno attraversare piano per piano, affrontando i nemici delle varie fazioni del gioco, comprese quelle trovate a New York. Conterrà anche combattimenti contro i boss e una serie casuale di obiettivi che i giocatori dovranno completare. Ad ogni piano, la difficoltà aumenta, creando un'esperienza PvE unica.Durante la diretta State of the Game di questa settimana, il team di Ubisoft ha condiviso i primi dettagli su The Summit, attività gratuita per i proprietari di Warlords of New York. La modalità è giocabile ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Nuova modalità in arrivo per #TheDivision2. - LuuTyZao : the division ainda é daora? - dlcompare_it : Chiunque volesse ricevere The Division gratis su PC può visitare la pagina ufficiale di Ubisoft e rivendicarne una… - GamingTalker : The Division 2, in arrivo la modalità PvE The Summit, sarà rigiocabile quanto si vorrà - HRH_Spinsista : #NP #TBT #DJ ‘Marina & The Diamonds - #Primadonna (@division_4 Radio Edit)’ -