Thailandia, il re libera la sua concubina. Era in carcere per slealtà: ambiva a diventare regina (Di giovedì 3 settembre 2020) Thailandia, il re libera la concubina ripudiata: era in carcere per slealtà Il re della Thailandia Maha Vajiralongkorn, noto anche come Rama X, continua a far parlare di sé per vicende che esulano dal suo trono: nei giorni scorsi ha reintegrato la sua concubina ufficiale, Niramon Ounprom, che era stata destituita dal suo ruolo a ottobre del 2019 e condotta in carcere. Il motivo? L’accusa nei suoi confronti è stata quella di mancanza di rispetto del codice di condotta reale e di slealtà. Secondo Rama X, infatti, la concubina aveva tradito la sua ambizione e avrebbe cercato di apparire sullo stesso piano della regina Suthida. Per questo motivo, era stata destituita e imprigionata. Adesso, però, la ... Leggi su tpi

Dalla Germania dove si è trasferito da tempo con il suo harem, Rama X ha riabilitato la concubina allontanata da corte con l’accusa di slealtà nei confronti della coppia reale. Nel 2018 le immagini de ...

ASIA/THAILANDIA - Libertà e democrazia: i giovani Thai scendono in piazza

Bangkok (Agenzia Fides) – I giovani della Thailandia danno vita a una nova stagione di manifestazioni di piazza ed esprimono liberamente le loro aspirazioni di libertà e democrazia. Il nuovo movimento ...

