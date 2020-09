Suarez-Barcellona per liberarsi, la Juve aspetta. Dzeko, Milik e il piano B del Napoli (Di giovedì 3 settembre 2020) La possibile conferma di Messi a Barcellona per un’altra stagione, in modo da evitare contenziosi e di andare eventualmente in scadenza di contratto, non dovrebbe modificare di molto la posizione di Arturo Vidal e Luis Suarez. Il centrocampista ha un accordo totale con l’Inter, aspetta solo il via libera per raggiungere Milano e Conte. L’attaccante ha avuto comunicazione da Koeman di non rientrare nei piani, il passaporto non sarebbe un grande problema. La possibile conferma del suo grande amico Messi cambierebbe lo scenario? In linea di massima no, anche perché il suo nuovo allenatore lo ha scaricato. Quindi la Juve aspetta, ha eccellenti rapporti con il Barcellona, non avrebbe problema a dare dieci milioni di ingaggio, a maggior ragione se Higuain trovasse una ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Juve-#Suarez, non c'è preoccupazione per il passaporto. Resta il nodo della risoluzione con il #Barcellona - DiMarzio : #Juventus, capitolo #Suarez: al #Barcellona potrebbe andare indennizzo sotto forma di bonus - SkySport : Juventus-Suarez, fiducia per il passaporto comunitario - JosephDifranc20 : @LeonettiFrank Il tema è che Messi potrebbe costringere il Barcellona a trattenere Suarez. Il timore è questo. - 23PierMorra88 : @mirkocalemme Quindi Suarez rinuncerebbe a 10 milioni x 3 anni , la centralinità in un progetto importante , per re… -