Starnutire nella piega del gomito: fallo indossando maniche lunghe

Coprirsi la bocca e il naso per Starnutire non solo è buona educazione ma è anche un gesto per far si che le particelle virali non si diffondano nell'aria. Tuttavia, se lo si fa nella piega del gomito,...

Coprirsi la bocca e il naso per starnutire non solo è buona educazione ma è anche un gesto per far si che le particelle virali non si diffondano nell'aria. Tuttavia, se lo si fa nella piega del gomito ...

