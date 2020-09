Sondaggio Pagnoncelli, in Liguria M5s-Pd per Sansa verso il flop: Toti avanti di 22 punti. In Toscana è pareggio tra il dem Giani e la leghista Ceccardi (Di giovedì 3 settembre 2020) Se in Liguria le elezioni Regionali non dovrebbero riservare sorprese, c’è la Toscana a tenere in sospeso ogni pronostico. Secondo gli ultimi due sondaggi Ipsos di Nando Pagnoncelli sul Corriere della sera, il vantaggio del presidente uscente della Liguria, Giovanni Toti, supera il 22% sullo sfidante, il giornalista Ferruccio Sansa, unico candidato alla presidenza a godere del sostegno sia del Pd che del M5s. Ancora tutta da giocare è invece la partita Toscana, con i dati di Pagnoncelli che confermano quelli già emersi dal Sondaggio di pochi giorni fa sul Sole 24 ore. Testa a testa in Toscana Il candidato del centrosinistra in Toscana, Eugenio Giani, ... Leggi su open.online

