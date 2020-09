Secondo De Laurentiis il Napoli è da rimproverare perché «è una squadra troppo femminile» (Di giovedì 3 settembre 2020) Fa il bis di sessismo De Laurentiis, il presidente del Napoli. A sole 24 ore dall’infelice uscita sulle donne che lo rendono scoglionato se dicono di non saper cucinare poiché «il ruolo di madre e moglie è il più antico del mondo» arriva un altro insulto al genere femminile. Stavolta si parla della squadra, di quanto è stato fatto nel campionato terminato e di quanto ci si augura per la nuova stagione in avvio il 19 settembre. In particolare la domanda è una: «Il Napoli può essere definito fregno?». LEGGI ANCHE >>> De Laurentiis: «Una donna che non sa cucinare mi rende scoglionato, il ruolo di madre e moglie è il più antico del mondo» «Napoli ... Leggi su giornalettismo

