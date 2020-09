Roma. ‘Se non ve ne andate co sti cani, famo venì due amichetti da Tor Bella Monaca’: cartelli minatori nel Parco, è caccia agli autori (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ di ieri 1 settembre 2020, la notizia della comparsa di un cartello minatorio rivolto ai proprietari degli animali all’interno del Parco Nuovo Auspicio del quartiere Colli Aniene. Il cartello in questione senza mezzi termini, recita :” Se non vi bastano gli avvertimenti dati, vedi macchine, e non ve ne andate co sti cani, famo veni due o tre amichetti da Tor Bella Monaca a sistemare la faccenda, i nostri amici «non saranno teneri: polpette avvelenate, botte, ecc.». La presenza del cartello è stata segnalata tramite una foto condivisa da una residente del quartiere su di una pagina facebook, dove la signora in questione dichiara di aver già provveduto a denunciare il tutto alla polizia. Earth associazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

