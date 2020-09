Regno Unito fallisce nel tracciamento dei contagi: “paghetta” di Johnson agli infetti che restano in quarantena (Di giovedì 3 settembre 2020) La ripresa delle attività a Westminster, il rintocco della campanella scolastica anche in Inghilterra e Galles questa settimana, e le spronate di Boris Johnson ai britannici a tornare al lavoro in ufficio. La Gran Bretagna vuole ripartire, a dispetto della curve crescenti del contagio con altri 1295 casi registrati ieri e una media di 1339 infezioni giornaliere nell’ultima settimana. La Scozia è stata addirittura costretta a reintrodurre misure restrittive a Glasgow dove sono stati registrati 66 nuovi casi e, dunque, sono state bandite di nuovo gli incontri in casa tra persone di famiglie diverse per le prossime due settimane. Tra gli estremi rimedi implementati da Downing Street per arginare i contagi, il Ministero della Salute britannico ha introdotto un ‘incentivo-quarantena’ per ... Leggi su ilfattoquotidiano

