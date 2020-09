«Penso non se lo aspettasse nemmeno lui di andarsene» (Di giovedì 3 settembre 2020) La vedova di Philippe Daverio ricorda il critico d'arte scomparso: «Era un uomo speciale, incredibile» Leggi su media.tio.ch

EnricoLetta : Detto #votoSÌ perché da tempo penso Parlamento con 600 membri funzionerà meglio che con 945. E?parlamentari non por… - davidealgebris : Per investire nella nostra Democrazia, penso sia essenziale non solo insegnare educazione civile bene ma anche econ… - EnricoLetta : Ho detto che voto SÌ perché nei referendum (anche per il SÌ a quello di Renzi) ho sempre messo la testa alla sostan… - mikascactus : Prima mi piacevano di più le canzoni inglesi. Adesso invece penso che canzoni italiane>canzoni inglesi. Ci sono cer… - shadow16_ : Non penso di stare benissimo.... -

Ultime Notizie dalla rete : Penso non «Penso non se lo aspettasse nemmeno lui di andarsene» Ticinonline Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a 38 anni dall'assassinio

Il 3 settembre del 1982 la sua A112 fu affiancata dai killer della mafia: uccisi anche la moglie e l'agente della scorta «Qui è morta la speranza dei palermitani onesti». Questa scritta anonima, compa ...

Aperta la camera ardente di Philippe Daverio, sulla bara occhiali e papillon

Quindi penso che non se lo aspettasse nemmeno lui di andarsene. Non dico che fosse giovane ma a 70 non si è neanche decrepiti”. Elena Gregori, la compagna di una vita di Philippe Daverio, lo storico d ...

Il 3 settembre del 1982 la sua A112 fu affiancata dai killer della mafia: uccisi anche la moglie e l'agente della scorta «Qui è morta la speranza dei palermitani onesti». Questa scritta anonima, compa ...Quindi penso che non se lo aspettasse nemmeno lui di andarsene. Non dico che fosse giovane ma a 70 non si è neanche decrepiti”. Elena Gregori, la compagna di una vita di Philippe Daverio, lo storico d ...