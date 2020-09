Neonato morto in un parco. «L’ho scambiato per un bambolotto». Fermati i genitori (Di giovedì 3 settembre 2020) Due persone, marito e moglie, sono state fermate per la morte del Neonato il cui corpo è stato trovato senza vita ieri sera in una siepe a Roccapiemonte, in provincia di Salerno. I due coniugi, di 47 e 42 anni, sono stati sottoposti a fermo per indiziato di delitto per omicidio dai Carabinieri della compagnia di Mercato San Severino. La testimonianza di chi ha ritrovato il Neonato Un passante ha trovato il corpicino, nudo, del Neonato riverso ai piedi di una siepe. “Inizialmente pensavo fosse un bambolotto, magari lasciato lì da una ragazzina del posto”, ha detto al quotidiano locale Otto Pagine. Il ritrovamento è avvenuto ieri, intornoa alle 19. Da quanto si apprende, il Neonato aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Da un primo esame esterno è emersa ... Leggi su secoloditalia

