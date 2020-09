Miley Cyrus: "Il mio divorzio è stato un fottuto schifo" (Di giovedì 3 settembre 2020) Miley Cyrus si lamenta pubblicamente della piega che ha preso il suo divorzio per essere stata dipinta come la cattiva della coppia. Miley Cyrus si scaglia contro i media che l'hanno trasformata nella cattiva di turno trasformando in uno schifo il suo già drammatico divorzio da Liam Hemsworth. Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno divorziato nel 2019 dopo un anno di matrimonio e dieci di fidanzamento. Una relazione tormentata, giunta al capolinea per volontà dell'attrice e cantante. La rottura è divenuta di pubblico dominio dopo che la Cyrus è stata avvisata in Italia in atteggiamenti intimi con Kaitlynn Carter, a cui è poi seguita la ... Leggi su movieplayer

mtvitalia : Miley Cyrus è arrivata ai #VMAs ?? - mtvitalia : Come non amare gli outfit di Miley Cyrus ?? #VMAs - mtvitalia : Miley Cyrus è parte della storia dei #VMAs e sappiamo che anche quest'anno non ci deluderà ??? - flowyrus : Significato del tuo nick? — È un mix tra flower e Cyrus (Miley) - fuckingsmilers9 : RT @mflyrus: Avevo 13 anni quando è iniziata la mia ossessione per Miley Cyrus, 20 anni quando l'ho vista in concerto ed oggi a 26 anni anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Miley Cyrus Miley Cyrus: «La chirurgia vocale mi ha fatto tornare sobria» Billboard Italia Miley Cyrus: "Il mio divorzio è stato un fottuto schifo"

Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno divorziato nel 2019 dopo un anno di matrimonio e dieci di fidanzamento. Una relazione tormentata, giunta al capolinea per volontà dell'attrice e cantante. La rottura ...

Miley Cyrus, la star camaleontica

Il singolo “Midnight sky” segna il ritorno di una delle artiste pop più discusse al mondo, all’insegna di un sapore tutto anni ’80. Nonostante la sua giovane età ormai da tanti anni si parla di Miley ...

Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno divorziato nel 2019 dopo un anno di matrimonio e dieci di fidanzamento. Una relazione tormentata, giunta al capolinea per volontà dell'attrice e cantante. La rottura ...Il singolo “Midnight sky” segna il ritorno di una delle artiste pop più discusse al mondo, all’insegna di un sapore tutto anni ’80. Nonostante la sua giovane età ormai da tanti anni si parla di Miley ...