M5S: Trizzino, ‘continua a perdere pezzi, così non va’ (2) (Di giovedì 3 settembre 2020) (Adnkronos) – “è tempo di riprendere a lottare per difendere gli interessi dei cittadini e di chi si trova in difficoltà. Ma bisogna farlo da dentro – prosegue – evitando spaccature, senza tagliare il cordone ombelicale che ci tiene uniti alla matrice delle nostre idee ed allo spirito di coraggio e di rinnovamento che ci ha sempre caratterizzato. è lo stesso Movimento che ne ha bisogno, adesso più che mai. Abbiamo dimostrato di saperlo fare con atti concreti e non con promesse e provocazione vuote come fanno Salvini e Meloni”.“Mi rendo conto che non basta criticare chi lascia il Movimento accusandolo di tradimento. In situazioni simili è utile aprire un dibattito esteso interno al Movimento per tentare di recuperare i nostri colleghi, ascoltando le loro difficoltà. Vi è – per ... Leggi su calcioweb.eu

