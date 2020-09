L'ultimo saluto di Milano a Philippe Daverio. La vedova: "Non se lo aspettava, aveva tanti progetti" (Di giovedì 3 settembre 2020) Aperta la camera ardente a Brera dello storico dell'arte scomparso ieri. Sul feretro la moglie, Elena Gregori, ha messo i segni inconfondibili del suo look: la Legion d'onore, il suo papillon, gli occhiali e una rosa. In fila già decine di persone Leggi su repubblica

È aperta a Brera la camera ardente di Philippe Daverio, lo storico d'arte scomparso ieri a Milano, all'età di 70 anni. La bara bianca ricoperta di rose rosse è nella sala della Passione. Sopra il fere ...

Cercemaggiore, l’ultimo straziante saluto a Cristian: «Ora veglia su di noi»

Una famiglia col cuore infranto, dilaniato. L’intera comunità di Cercemaggiore segnata da un dolore che accomuna tutti, dal primo all’ultimo cittadino. Ieri pomeriggio, all’interno del campo sportivo ...

