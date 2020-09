L’ex stella del calcio inglese Gary Lineker apre la propria casa ai migranti (Di giovedì 3 settembre 2020) L’ex calciatore della nazionale inglese Gary Lineker ha accettato di dare asilo nella sua residenza nel Surrey, sud di Londra, ad alcuni migranti arrivati nel Regno Unito. Non è la prima volta che l’ex centravanti del Tottenham e del Barcellona, oggi noto opinionista televisivo, si schiera pubblicamente dalla parte dei profughi e più in generale contro la chiusura delle frontiere all’immigrazione. Questa volta ha deciso di accogliere l’invito di “Refugees at Home“, una Ong che sta cercando ospitalità per 2.250 persone. «Non sono affatto preoccupato, al contrario – ha dichiarato Lineker al Daily Mirror -. Ho incontrato decine di rifugiati in questi anni tramite progetti organizzati da associazioni calcistiche, e si è sempre ... Leggi su open.online

sportli26181512 : C'era una volta l'Under 21 di Belotti, Bernardeschi, Berardi e... Battocchio: ecco che fine ha fatto: C'era una vol… - GruwFrequency : RT @MatteoPuzzuoli: Okay queste partite contano poco ma Messina ha dato sin da subito tantissima responsabilità offensiva a Punter e sinora… - cesaremilanti : RT @MatteoPuzzuoli: Okay queste partite contano poco ma Messina ha dato sin da subito tantissima responsabilità offensiva a Punter e sinora… - StorieASpicchi : RT @MatteoPuzzuoli: Okay queste partite contano poco ma Messina ha dato sin da subito tantissima responsabilità offensiva a Punter e sinora… - MatteoPuzzuoli : Okay queste partite contano poco ma Messina ha dato sin da subito tantissima responsabilità offensiva a Punter e si… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex stella Stella McCartney: la stilista del lusso figlia dell'ex membro dei Beatles Corriere della Sera