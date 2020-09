La maledizione dei Kennedy: l'ultimo erede perde il seggio (Di giovedì 3 settembre 2020) Paolo Guzzanti La disgrazia di chiamarsi Kennedy, in terra dei Kennedy, nella città dei Kennedy, con il pelo rosso dei Kennedy, com'è possibile? La disgrazia di chiamarsi Kennedy, in terra dei Kennedy, nella città dei Kennedy, con il pelo rosso dei Kennedy, com'è possibile? È ciò che si sta chiedendo ancora sconsolato, dinoccolato, arrabbiato, l'ultimo giovanotto della grande dinastia e che risponde al nome di Joseph. P. Kennedy III, battuto in casa - Boston, Massachusetts - alle primarie democratiche dal senatore Edward J. Markey, uno che era già al Congresso quando il giovane Kennedy venne al mondo. Il mondo ha girato e non per caso. Questo ... Leggi su ilgiornale

