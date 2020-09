"Juve-Sampdoria col pubblico? Il CTS deciderà in 7 giorni" (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA - "Il Dpcm attualmente in vigore prevede che dal Primo settembre le società sportive possano presentare un programma e un progetto di sicurezza della manifestazione, lo inoltrino alla Regione, e ... Leggi su corrieredellosport

forumJuventus : Cirio (Gov. Piemonte) : 'Insieme alla Juve abbiamo inviato al CTS un dossier per richiedere apertura Stadium già da… - tuttosport : #Juve, #Bernardeschi fermo almeno 15 giorni: rischia di saltare la Sampdoria ?? - sportli26181512 : 'Juve-Sampdoria col pubblico? Il CTS deciderà in 7 giorni': Lo ha dichiarato il Governatore della Regione Piemonte,… - BelliniGiulio2 : RT @forumJuventus: Cirio (Gov. Piemonte) : 'Insieme alla Juve abbiamo inviato al CTS un dossier per richiedere apertura Stadium già da #Juv… - sportli26181512 : Spezia su Pazzini: sfida con Genoa e Samp per un giovane della Juve: Lo Spezia affianca Genoa e Sampdoria nella cor… -