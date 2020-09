Jeep Wrangler 4xe - La fuoristrada è anche ibrida plug-in (Di giovedì 3 settembre 2020) La Jeep ha diffuso le prime informazioni sulla Wrangler 4xe, la versione plug-in hybrid che affianca le analoghe varianti della Renegade e della Compass già disponibili sul mercato. Le finiture Electric Blue dei ganci di traino, dei badge e delle cuciture interne, oltre alla presa di ricarica sul parafango anteriore, consentono di riconoscere subito la versione ibrida della fuoristrada. Il lancio commerciale della Wrangler 4xe è previsto nei primi mesi del 2021: prezzi e caratteristiche complete non sono ancora stati resi noti. 375 CV e 40 km in elettrico. Il powertrain della Wrangler eroga una potenza totale di 375 CV e 637 Nm e unisce il 2.0 turbobenzina a due motori elettrici. Il cambio è l'automatico otto marce TorqueFlite, mentre le batterie al ... Leggi su quattroruote

