Inter, tegola de Vrij: infortunio con la Nazionale (Di giovedì 3 settembre 2020) Brutte notizie per l'Inter. Stefan de Vrij è costretto a lasciare il ritiro della propria Nazionale a causa di un infortunio. Il centrale dell'Olanda sarebbe dovuto essere impiegato per le due sfide di Nations League contro Polonia e Italia ma il problema accusato lo costringe ad abbandonare la squadra e fare ritorno nel club per gli accertamenti del caso.De Vrij: niente Nations Leaguecaption id="attachment 1008299" align="alignnone" width="608" De Vrij, Getty Images/caption"Stefan de Vrij deve lasciare la Nazionale olandese a causa di un infortunio. Il difensore dell'Inter lascia il ritiro oranje di Zeist e quindi salterà le sfide contro Polonia e Italia. Il commissario tecnico ad Interim ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Inter, tegola de Vrij: infortunio con la Nazionale - - MiVisda : @crisinter82 @InterCM16 Non sono credibili...Ieri un collaboratore sosteneva che l'Inter avesse richiesto il rinvio… - LuigiBevilacq17 : RT @corradone91: Nessun rinvio: la #SerieA inizierà il 19 settembre per concludersi il 23 maggio. Il 2 settembre la compilazione dei calend… - marcuzzo27 : RT @corradone91: Nessun rinvio: la #SerieA inizierà il 19 settembre per concludersi il 23 maggio. Il 2 settembre la compilazione dei calend… - leoromoli : RT @corradone91: Nessun rinvio: la #SerieA inizierà il 19 settembre per concludersi il 23 maggio. Il 2 settembre la compilazione dei calend… -