Il retroscena: Torreira, il Torino pronto a rilanciare. La posizione della Fiorentina (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Torino ha messo al primo posto della lista per il centrocampo proprio Lucas Torreira. La trattativa procede a oltranza, nelle prossime ore il club granata pensa di poter rilanciare ulteriormente per trovare una formula con obbligo di riscatto che possa accontentare l’Arsenal. Il club inglese aveva speso trenta milioni per acquistarlo dalla Samp, ora si accontenterebbe di 18-20 milioni: il Torino spera in un ulteriore sconto, proprio per questo motivo continua a tenere in stand-by Biglia, visto che Torreira è la prima scelta. Ecco la posizione della Fiorentina: i viola hanno un accordo di massima con Bonaventura, cercano un regista come Torreira ma almeno in questo momento restano alla finestra. Vedremo ... Leggi su alfredopedulla

laurienzio : Possiamo svelare ora un retroscena su Torreira alla Fiorentina: Iachini lo chiese già a Zamparini quando allenava i… -

Parole di supporto, con una stoccata finale. Il quotidiano madrileno Marca riporta il punto di vista di Sergio Ramos sulla questione Messi. Il capitano del Real Madrid afferma che il "collega" del Bar ...

