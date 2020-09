Il focolaio dei poliziotti in Veneto (Di giovedì 3 settembre 2020) Una decina di poliziotti contagiati dal Coronavirus in Veneto. E il cluster potrebbe allargarsi perché anche un poliziotto della Polfer è risultato positivo. Tutto è partito da una cena in cui era presente un positivo. Ora tutti i poliziotti della caserma Albanese a Venezia dovrebbero secondo i sindacati sottoporsi a tampone: Il tutto era partito da una cena del personale dell’ufficio di Gabinetto: alla serata era presente una persona poi risultata positiva. Da lì, poi, è partito quello che, al momento, è una sorta di piccolo focolaio nella caserma di Santa Chiara. Tra i contagiati è emerso ieri che figura anche un poliziotto della polizia ferroviaria che, nei giorni scorsi, il 27 agosto, aveva avuto contatti con l’ufficio di Gabinetto. Questo, ovviamente, ... Leggi su nextquotidiano

