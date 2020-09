Hudson e Rex dove vedere le puntate in tv, streaming, replica (Di giovedì 3 settembre 2020) Hudson E REX dove vedere streaming. Da agosto 2020 va in onda su Rai 3 la serie tv poliziesca canadese. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. ANTICIPAZIONI SULLE puntate Hudson e Rex dove vedere le puntate in tv e replica La serie tv Hudson e Rex andrà in onda in prima serata su Rai 3 alle ore 21:20 il giovedì a partire dal 13 agosto. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse ... Leggi su cubemagazine

Ultimo appuntamento con Hudson & Rex su Rai 3 giovedì 3 settembre in prima serata e in prima visione assoluta la versione canadese del fortunato format de Il Commissario Rex. La serie ha 32 episodi to ...

