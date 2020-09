Huawei e Voicewise insieme per un’app capace di diagnosticare il Covid-19 (Di giovedì 3 settembre 2020) Huawei e Voicewise hanno deciso di collaborare per la creazione di un’applicazione in grado di diagnosticare il Covid-19 grazie alla…voce Il colosso della tecnologia Huawei e Voicewise, start up e spin off dell’Università Tor Vergata, hanno deciso di collaborare per sfruttare al meglio le proprie tecnologie per un obiettivo comune. Si tratta di creare un’app … L'articolo Huawei e Voicewise insieme per un’app capace di diagnosticare il Covid-19 proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

PonytaEle : @MaxFerrari Infatti guardi cosa vogliono fare.. mettere i DISSIDENTI SANI NEI GULAG con la scusa del vairus.. via H… - soteros1 : RT @MaryamSenada: Coronavirus, cellulari sotto controllo: possibile capire dalla voce se infetti. Proprio così: Huawei e Voicewise, grazie… - Giulio29375125 : RT @MaryamSenada: Coronavirus, cellulari sotto controllo: possibile capire dalla voce se infetti. Proprio così: Huawei e Voicewise, grazie… - cardellino95 : RT @MaryamSenada: Coronavirus, cellulari sotto controllo: possibile capire dalla voce se infetti. Proprio così: Huawei e Voicewise, grazie… - stevecounz : RT @MaryamSenada: Coronavirus, cellulari sotto controllo: possibile capire dalla voce se infetti. Proprio così: Huawei e Voicewise, grazie… -