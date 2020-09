Fanatec svela il suo nuovo volante CSL Elite WRC disponibile da oggi (Di giovedì 3 settembre 2020) Attraverso un comunicato stampa, Fanatec è lieta di presentare il suo nuovo volante CSL Elite WRC, disponibile a partire da oggi in concomitanza con l'uscita di WRC 9.Con licenza ufficiale del World Rally Championship (WRC), il volante CSL Elite WRC è perfetto per padroneggiare le fasi di rally più impegnative. Questo volante sarà utilizzato nelle competizioni ufficiali WRC Esports. Fanatec CSL Elite WRC si presenta come un volante a 3 spokes in alluminio spazzolato con impugnatura in vero Alcantara e cuciture arancioni. Le piastre rimovibili sono dotate di attivazione Snapdome per una risposta soddisfacente al "clic". Il RevStripe e lo schermo LED a tre ... Leggi su eurogamer

