Elodie e Marracash a Venezia 77 incantano tutti sul red carpet (Di giovedì 3 settembre 2020) L’arrivo di Elodie e Marracash a Venezia 77 è già nella storia. I due innamorati, infatti, hanno partecipato alla cerimonia di apertura della Mostra del Cinema di Venezia sfilando sul red carpet senza pubblico, ma con tutti i riflettori addosso. Per l’occasione, come la stessa popstar racconta sui social, la stilista Donatella Versace ha disegnato per lei un abito che per molti ammiratori la rende “divina come una sirena”, e la diretta interessata non nasconde la gioia di aver indossato un outfit che coniuga eleganza e sensualità. I giorni di Elodie e Marracash a Venezia 77 sono iniziati con la polemica: nelle ultime ore i due sono stati il bersaglio di un attacco social per un video ... Leggi su optimagazine

vogue_italia : La coppia più bella di Venezia ?? @Elodiedipa @marracash @Versace - radiodeejay : La coppia d'oro della musica italiana ha stregato il lido di #Venezia2020 - zazoomblog : Elodie e Marracash a Venezia 77 incantano il red carpet - #Elodie #Marracash #Venezia #incantano - __APEREGINA : Ma come fa a piacervi quella grezza di Elodie e a non so nemmeno come faccia a piacervi marracash, lui sembra Andre… - asia_capuano : RT @vogue_italia: La coppia più bella di Venezia ?? @Elodiedipa @marracash @Versace -