Droghe, cosa è la riduzione del danno e perché dovremmo usarla (Di giovedì 3 settembre 2020) Serve a evitare che chi usa stupefacenti muoia ed è l'approccio che funziona meglio. Ma in Italia, anche se la legge lo prevede, l’ideologia repressiva impedisce che venga adottata davvero Leggi su espresso.repubblica

unmagroio : RT @iammegb1: se le pene x spaccio di droghe sintetiche e cannabis sono identiche,x cosa preferisce rischiare un pusher? se ai ragazzi vien… - Finfunfanfo1 : @Rinaldino59 @WowoYeyo @matteosalvinimi Se aveva 18 anni era normale? Ma stai delirando o cosa? Le droghe sono fuor… - SonSempreIoEh : questi problemi sono di natura culturale e si possono risolvere solo per mezzo della legalizzazione. occorre sgombr… - autonomia_op : ecco quelli che non vogliono la legalizzazione delle droghe leggere, quelli che ancora urlano bibbiano, cosa sono l… - FrancescoRoti : RT @EugenioCardi: il 22% degli italiani tra i 15 e i 64 anni fa consumo di droghe. Tra i 3 e i 9 milioni gli abituali frequentatori di pros… -

Ultime Notizie dalla rete : Droghe cosa

L'Espresso

Lo scorso 6 luglio, a Terni, due adolescenti non sopravvivono alla notte. Flavio e Gianluca, 15 e 16 anni d’età, dopo aver trascorso la serata insieme ed essere rientrati nelle loro case, muoiono entr ...Cosa sia accaduto all’interno del parcheggio resta a oggi ... Una zona che per anni è stata mortificata non soltanto da accumuli di rifiuti ma anche scelta come posto vendere la droga. In particolare, ...