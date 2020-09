De Martino, in aereo vicino a Cecilia: lei lo fa alzare, lui sul volo trova Giulia (Di giovedì 3 settembre 2020) Curioso retroscena con protagonisti Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis. Un triangolo inedito che, come racconta il magazine Oggi, per uno scherzo del destino si è ritrovato sul medesimo aereo. Quello del 31 agosto, l’ultimo della giornata, che fa la tratta Napoli – Milano Linate. E altro scherzo del destino è quello … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

ElisaDiGiacomo : De Martino in aereo vicino all'ex cognata Cecilia: lei gli avrebbe detto di cambiare posto - Barbara58549437 : @marilisamarzio @Giulia78735488 Nel programma della volpe hanno detto che Stefano de Martino era seduto vicino a gi… - Siriostar69 : @geompatrizia1 Beh'..a Novembre c'è l'Estate di San Martino..???????? anch'io tutto l'anno al Sole starei..???? dai..un p… -