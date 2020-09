Dalla Chiesa: l’eroe dei carabinieri, ucciso 38 anni fa dalla mafia con la moglie Emanuela (Di giovedì 3 settembre 2020) Era il 3 ettembre 19872, quando, a Palermo, la mafia assassinò il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, la giovane moglie, Emanuela Setti Carraro e l'agente scelto Domenico Russo della Polizia di Stato. Nel 38esimo anniversario dell'agguato, il comandante generale dell'Arma, Giovanni Nistri, ha deposto una corona d'alloro al busto dedicato all'eroe Leggi su firenzepost

