Cosa è successo a Ilicic: rientro vicino e bufale su problemi con la moglie (Di giovedì 3 settembre 2020) Si ritorna a parlare in questi giorni di un giocatore molto chiacchierato e discusso in Italia come Ilicic. Cosa è successo al giocatore dell’Atalanta? Brava la società e l’entourage che cura gli interessi del giocatore a mantenere la massima segretezza sui problemi avuto dal ragazzo, come del resto vi avevamo anticipato un po’ di tempo fa con un altro articolo. Per questa semplice ragione, infatti, tutti i rumors riguardanti la sua presunta depressione, fino ad arrivare alla possibile crisi con la moglie, si debbano ritenere frutto di una bufala. Cosa ha Ilicic: tra ritorno in Italia e bufale sulla moglie Cosa ha Ilicic? Premesso che i rumors più autorevoli ... Leggi su optimagazine

