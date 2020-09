C’è una sola legge che è uguale per tutti. (Di giovedì 3 settembre 2020) di Redazione. Potremmo unirci al coro di chi si sente ‘vendicato’ quando il Coronavirus colpisce anche loro, i ricchi, famosi e potenti della terra che per giunta ‘negavano’ la pandemia con le loro dichiarazioni e i loro atteggiamenti irriguardosi e irriverenti per le miglia di morti e di malati, loro che giravano senza mascherina, sprezzanti … Leggi su freeskipper

matteosalvinimi : #Salvini: C'è qualcuno che mi vuole mettere fuori gioco per via giudiziaria? Mi pare evidente, da parte di una cert… - matteosalvinimi : Niente clandestini in arrivo da Lampedusa a Paterno, frazione di Avezzano in Abruzzo: è una vittoria della Lega e d… - borghi_claudio : Fa quasi notizia quando c'è una sentenza del TAR che invece di dare contro alla Lega fa rispettare la Legge. Oggi è… - Claudia42265204 : RT @berlusconi: Il governatore De Luca è stato abile, nel costruire la sua immagine nell’emergenza Covid usando un linguaggio diretto e a t… - Mercurimc : RT @SalaLettura: La Poesia è la miglior “scienza” degli Arabi, fin dai primordi,quando non c’erano che i versi declamati oralmente. É una p… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è una Los Angeles, l’incredibile comunicazione dal volo di linea: «C’è un ragazzo che vola su un zaino a razzo» Corriere della Sera