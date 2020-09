Catalogo Disney Plus settembre: tutte le novità in arrivo e date d’uscita! (Di giovedì 3 settembre 2020) É appena iniziato settembre e con questo mese, oltre al primo freddo in arrivo, abbiamo anche il Catalogo di Disney Plus aggiornato, con nuovi film e serie tv in arrivo! Inoltre, abbiamo anche le date d’uscita! Tra i contenuti più attesi sicuramente troviamo Mulan, una pellicola di Niki Caro prodotta nel 2020 e remake del celebre classico Disney Mulan, realizzato nel 1998. Il film si basa sulla famosa leggenda cinese dell’eroina Hua Mulan che, per non mandare a combattere il padre malato, prese parte lei agli riservisti, fingendosi un ragazzo e utilizzando il nome del fratello più piccolo. Un’altra pellicola attesissima è Frozen 2- Il segreto di Arendelle che, nel 2013, conquistò il cuore di milioni ... Leggi su pianetadonne.blog

badtasteit : #Mulan sarà da domani acquistabile su Disney+ con Accesso Vip. Da dicembre sarà gratuitamente in catalogo. - infoitcultura : Mulan: ecco quando entrerà nel catalogo Disney+ - Film - Culturamente1 : Disney Plus Catalogo Italia (Aggiornamento Agosto – Settembre 2020) - Imperoland : Quanto tempo bisognerà aspettare prima di vedere #Mulan 'gratis'? Una prima risposta dall'America, in attesa di co… - badtasteit : #Mulan arriverà gratuitamente nel catalogo di #Disney+ a dicembre? -

Ultime Notizie dalla rete : Catalogo Disney Disney Plus settembre 2020: Mulan, nuove uscite film e serie Tv The Italian Times Mulan: ecco tre clip dal film, l’arrivo a dicembre nel catalogo di Disney+ è ufficiale

Dopo le voci di corridoio, Deadline conferma che dopo l’uscita premium su Disney+, Mulan sarà disponibile gratuitamente nel catalogo del colosso dello streaming a partire dal 4 dicembre. La notizia è ...

Frozen: curiosità, canzoni e personaggi dei film Disney

Tutto ebbe inizio nel 2013, quando la Disney rilasciò nei cinema di tutto il mondo il film Frozen, diretto da Chris Buck e Jennifer Lee. In breve tempo, fu chiaro che tale titolo era destinato a diven ...

Dopo le voci di corridoio, Deadline conferma che dopo l’uscita premium su Disney+, Mulan sarà disponibile gratuitamente nel catalogo del colosso dello streaming a partire dal 4 dicembre. La notizia è ...Tutto ebbe inizio nel 2013, quando la Disney rilasciò nei cinema di tutto il mondo il film Frozen, diretto da Chris Buck e Jennifer Lee. In breve tempo, fu chiaro che tale titolo era destinato a diven ...