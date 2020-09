Caruso-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) Il programma del match tra Salvatore Caruso e Andrey Rublev, valevole per il terzo turno degli Us Open 2020. Il tennista siciliano è giunto alla terza partita di questa settimana dopo aver eliminato l’australiano James Duckworth e lo statunitense Ernesto Escobedo. L’incontro, in programma sabato 5 settembre con orario ancora da definire, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con cronaca e highlights al termine. Leggi su sportface

VladiMurtas : Grandioso Salvatore Caruso che (salvando 14 palle break) batte Ernesto Escobedo (????) per 36 64 63 64 e accede, par… - MarkGeno147 : RT @Eurosport_IT: BRAVISSIMO SALVATORE! ?????? Caruso rimonta Escobedo e in 4 set (3-6 6-4 6-3 6-4) si guadagna il passaggio al 3° turno dove… - Deiana_Luca9 : RT @Eurosport_IT: BRAVISSIMO SALVATORE! ?????? Caruso rimonta Escobedo e in 4 set (3-6 6-4 6-3 6-4) si guadagna il passaggio al 3° turno dove… - Andrea986G : RT @Eurosport_IT: BRAVISSIMO SALVATORE! ?????? Caruso rimonta Escobedo e in 4 set (3-6 6-4 6-3 6-4) si guadagna il passaggio al 3° turno dove… - Eurosport_IT : BRAVISSIMO SALVATORE! ?????? Caruso rimonta Escobedo e in 4 set (3-6 6-4 6-3 6-4) si guadagna il passaggio al 3° turn… -

Ultime Notizie dalla rete : Caruso Rublev US Open 2020, i risultati di oggi: Caruso al 3° turno, Escobedo battuto in 4 set Sky Sport LIVE US Open 2020 oggi, risultati 3 settembre DIRETTA: Caruso riprende Escobedo. Thiem avanti di un set con Nagal

20.41 Wolf porta a casa il primo set col punteggio di 6-2 contro Carballes Baena. 20.40 Thiem piazza probabilmente il break che decide il primo set e si porta sul 5-3 contro Nagal. 20.39 Ruud piazza i ...

US Open: Djokovic cede un set e poi dilaga, avanza anche Zverev

Tante sono le vittorie consecutive di Novak Djokovic che si conferma imbattuto nel 2020 e si qualifica per il terzo turno degli US Open 2020: il numero 1 del mondo lascia per strada il primo set al ti ...

20.41 Wolf porta a casa il primo set col punteggio di 6-2 contro Carballes Baena. 20.40 Thiem piazza probabilmente il break che decide il primo set e si porta sul 5-3 contro Nagal. 20.39 Ruud piazza i ...Tante sono le vittorie consecutive di Novak Djokovic che si conferma imbattuto nel 2020 e si qualifica per il terzo turno degli US Open 2020: il numero 1 del mondo lascia per strada il primo set al ti ...