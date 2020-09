Berlusconi positivo al coronavirus, Briatore: "Non l’ho contagiato io" (Di giovedì 3 settembre 2020) “Sono molto dispiaciuto per lui. Gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione. Spero che guarisca presto”. Così Flavio Briatore, in isolamento in casa di Daniela Santanché dopo il contagio da coronavirus e il ricovero al San Raffaele, incoraggia Silvio Berlusconi, anche lui risultato positivo al Covid-19, in un colloquio con La Stampa. “Non credo dipenda da quel nostro incontro”, risponde Briatore all’ultima domanda del giornalista del quotidiano torinese sull’eventualità che la positività del leader di Forza Italia sia legata al loro incontro avuto a Villa Certosa nella settimana di Ferragosto. Anche fonti del partito azzurro, secondo quanto riporta il Messaggero, riferiscono che il Cav ... Leggi su tg24.sky

