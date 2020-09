Barcellona, Jorge Messi incontra Bartomeu (Di giovedì 3 settembre 2020) Nuovo capitolo dell’infinita telenovela Messi. Il padre Jorge ha incontrato il presidente del Barcellona, Joseph Bartomeu, per discutere della spinosa situazione contrattuale del figlio. La questione si fa sempre più sorprendente, perché spunta l’ipotesi che il campione sudamericana possa rimanere fino al 2021, anno di scadenza del proprio contatto. Tale opzione sarebbe agevole sia per il club, che eviterebbe il richiamo delle vie legali; che per Messi, il quale potrà liberarsi a zero in vista della nuova destinazione. Jorge Messi si è detto soddisfatto nell’eventuale ipotesi di permanenza al Barça. “Se stiamo studiando una possibilità per restare in blaugrana? Si'”. Così ... Leggi su sport.periodicodaily

