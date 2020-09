Atlantia, CdA delibera spin off di ASPI (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, riunitosi in data odierna, ha deliberato di procedere allo spin-off di Autostrade per l’Italia sino ad una quota dell’88% ed alla costituzione di una newco denominata Autostrade Concessioni e Costruzioni, destinata a ricevere il compendio scisso. La costituzione della società – spiega una nota della holding – è funzionale al progetto di scissione parziale e proporzionale e successiva quotazione in Borsa. La struttura dell’operazione e il progetto di scissione saranno sottoposti ad approvazione di un successivo Consiglio di Amministrazione. L’ipotesi di vendita diretta dell’intera quota dell’88% di ASPI – spiega Atlantia – permane quale alternativa ... Leggi su quifinanza

