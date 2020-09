A ciascuno il suo stile di apprendimento (Di giovedì 3 settembre 2020) ciascuno di noi ha un canale preferenziale attraverso il quale apprende più velocemente le cose: parliamo di stili di apprendimento. Non esiste un unico modo di imparare, c’è chi ricorda con più facilità le informazioni visive, altri le verbali, altri ancora quelle pratiche. Cosa si impara è importante, ma lo è altrettanto come lo si impara. Per creare empatia, suscitare fiducia e interesse nel vostro interlocutore, vi tornerà utile individuare qual è il suo stile di apprendimento. Eviterete così di parlare a vuoto e ottenere invece in modo più veloce i risultati sperati. Per seguire la pillola di Mindfulness “Stili di apprendimento” clicca e ascolta qui Leggi su dilei

emergency_ong : 'Se ciascuno di noi facesse il suo pezzettino, ci troveremmo in un mondo più bello senza neanche accorgercene.' Und… - returnofthema13 : RT @FCriscoli: @matteorenzi Ieri in tre, di diverse estrazioni politiche, peraltro non note ai conversatori, ci siamo trovati sulla fiducia… - lucia_preiata : RT @emergency_ong: 'Se ciascuno di noi facesse il suo pezzettino, ci troveremmo in un mondo più bello senza neanche accorgercene.' Undici a… - Sbonini51 : RT @emergency_ong: 'Se ciascuno di noi facesse il suo pezzettino, ci troveremmo in un mondo più bello senza neanche accorgercene.' Undici a… - mauro8100 : RT @emergency_ong: 'Se ciascuno di noi facesse il suo pezzettino, ci troveremmo in un mondo più bello senza neanche accorgercene.' Undici a… -

Ultime Notizie dalla rete : ciascuno suo “A Ciascuno il suo” di Leonardo Sciascia, la filologia del giallo Barbadillo Poteri del consiglio di condominio e diritti dei condomini

La Riforma del condominio (legge n.220/2012) ha introdotto, formalmente, la facoltà per l'assemblea, già riconosciuta nella pratica dalla giurisprudenza, di nominare un consiglio di condominio oltre a ...

Nasce Friends for the Earth, la prima green web community ideata da un artista palermitano

Dall'idea di Max Serradifalco, artista palermitano, nasce Friends for the Earth, la prima web community internazionale dedicata alla green economy. Il progetto è già online. All'interno della piattaf ...

La Riforma del condominio (legge n.220/2012) ha introdotto, formalmente, la facoltà per l'assemblea, già riconosciuta nella pratica dalla giurisprudenza, di nominare un consiglio di condominio oltre a ...Dall'idea di Max Serradifalco, artista palermitano, nasce Friends for the Earth, la prima web community internazionale dedicata alla green economy. Il progetto è già online. All'interno della piattaf ...