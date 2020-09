Zingaretti inaugura drive-in per test Covid a Fiumicino: “Proposta è biglietto-tampone alla partenza” (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'articolo Zingaretti inaugura drive-in per test Covid a Fiumicino: “Proposta è biglietto-tampone alla partenza” proviene da dire.it. Leggi su dire

infoitinterno : Al via oggi la Festa dell'Unità a Parco nord: inaugura il segretario Zingaretti - infoitinterno : Al via oggi la Festa dell'Unità a Parco nord: inaugura il segretario Zingaretti - Nutizieri : Al via oggi la Festa dell'Unità a Parco nord: inaugura il segretario Zingaretti - Marek28165 : @_MarcoV_ Un po' come fa il PD domani che inaugura la Festa della (fallita) Unità a Modena..... Tanto per ricordare… - Marek28165 : @SalamidaFabio Vorremmo che anche Zingaretti, già beccato dal Covid, spiegasse che non vanno bene gli assembramenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti inaugura Coronavirus, Zingaretti inaugura drive-in all'aeroporto di Fiumicino Redattore Sociale E se le elezioni regionali finissero 6-1 per la destra?

Il Sì al referendum delegittimerebbe il Parlamento, ma col probabile tracollo nei territori i giallorossi dovrebbero confrontarsi col fallimento del primo anno di governo e Conte vedersela con due Cam ...

Coronavirus, Zingaretti inaugura drive-in all'aeroporto di Fiumicino

È attivo da ieri il 25esimo drive-in per test Covid-19 del Lazio, e si trova all'areoporto di Fiumicino. Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha fatto visita al nuovo..

Il Sì al referendum delegittimerebbe il Parlamento, ma col probabile tracollo nei territori i giallorossi dovrebbero confrontarsi col fallimento del primo anno di governo e Conte vedersela con due Cam ...È attivo da ieri il 25esimo drive-in per test Covid-19 del Lazio, e si trova all'areoporto di Fiumicino. Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha fatto visita al nuovo..