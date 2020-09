VMA 2020: Taylor Swift entra nella storia con il suo premio come miglior regia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Durante gli ultimi Video Music Awards, Taylor Swift entra nella storia vincendo per la prima volta il premio per la miglior regista. La Swift è la prima artista solista donna a portare a casa il premio per la migliore regia. Anche se avesse vinto questo solo premio, ma non è andata così, Taylor Swift ha fatto la storia con quella vittoria. La cantautrice ha vinto la migliore regia domenica 30 agosto, diventando la prima artista solista donna a portare a casa un premio in questa categoria. Taylor Swift entra ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

