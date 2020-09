Torino-Pro Patria oggi in tv: data, orario e come vedere in streaming l’amichevole 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alle 18:00 di mercoledì 2 settembre il Torino di Marco Giampaolo scenderà in campo per disputare la seconda amichevole del suo precampionato estivo 2020. Dopo il poker rifilato al Novara nel primo test, l’avversaria stavolta sarà la Pro Patria con Belotti e compagni pronti a confermare i buoni segnali visti nella prima uscita. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Torino Channel, canale 234 di Sky. Ma Sportface.it non vi lascerà soli proponendovi una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Leggi su sportface

TORINO (ITALPRESS) - Arriva V-Strom 1050 XT Pro, una nuova versione super accessoriata che si colloca al top della gamma Sport Enduro Tourer di Suzuki. Questa importante novita' si distingue per i tan ...

Definite le avversarie delle ragazze eporediesi: si comincia domenica 20 Il 13 settembre un’amichevole, dall’11 ottobre le sfide di campionato PAVONE CANAVESE. Dopo aver conosciuto già da qualche sett ...

