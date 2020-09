Taiwan ridisegna i passaporti, evidenzia il suo nome (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - PECHINO, 2 SET - Taiwan ridisegna il suo passaporto per dare più risalto al nome dell'isola e per evitare confusione con la Cina: Taipei ha riscontrato, tra l'altro, problemi per i suoi ... Leggi su corrieredellosport

zazoomblog : Taiwan ridisegna i passaporti evidenzia il suo nome - #Taiwan #ridisegna #passaporti - barlaventoexp : #Taiwan ridisegna i passaporti, evidenzia il suo nome - Very Interesting move!! Mondo - ANSA - teletext_ch_it : Taiwan ridisegna i passaporti - fisco24_info : Taiwan ridisegna i passaporti, evidenzia il suo nome: Il documento elimina da gennaio la dicitura 'Republic of Chin… -

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan ridisegna

Agenzia ANSA

(ANSA) - PECHINO, 2 SET - Taiwan ridisegna il suo passaporto per dare più risalto al nome dell'isola e per evitare confusione con la Cina: Taipei ha riscontrato, tra l'altro, problemi per i suoi citta ...Taiwan ridisegna il suo passaporto per dare più risalto al nome dell'isola e per evitare confusione con la Cina. Taipei ha riscontrato, tra l'altro, problemi per i suoi cittadini all'ingresso in altri ...