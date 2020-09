Subito Sassuolo-Cagliari, revival per Di Francesco: poi la Lazio alla Sardegna Arena (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ecco tutto il calendario completo della serie A sul nostro giornale partner Quotidiano.net: https://www.quotidiano.net/sport/calcio/serie-a-calendario-2020-21-1.5469392 L'articolo Subito Sassuolo-... Leggi su sardanews

CagliariNews24 : ???? Sarà #SassuoloCagliari la prima giornata di campionato: per #DiFrancesco è subito sfida da ex - Cagliari_1920 : Cagliari, Di Francesco ritrova subito il Sassuolo - sardanews : Subito Sassuolo-Cagliari, revival per Di Francesco: poi la Lazio alla Sardegna Arena - Bertolca10 : Bello come la prima giornata proponga Genoa-Crotone, due squadre segnate dal 'Miracolo Nicola' e Sassuolo-Cagliari:… - AnsaSardegna : Calcio: Cagliari, Di Francesco subito contro il Sassuolo. Calendario, prima in trasferta per i rossoblù poi Lazio i… -