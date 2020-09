Smartworking, in questi mesi ci sono stati passi da gigante ma c’è ancora molto da fare (Di mercoledì 2 settembre 2020) di Aurora Notarianni * Il rientro dei lavoratori dalle ferie estive sarà davvero un “rientro in sicurezza”? Il protocollo quadro, sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali a Roma il 24 luglio, è un importante documento che segna il percorso di trasformazione digitale della burocrazia, supporto vitale per l’organizzazione del paese e per il rilancio economico. Dal 15 settembre 2020, secondo le previsioni del decreto Rilancio (dl 34/2020 art. 263) i pubblici dipendenti ritorneranno a essere presenti nei luoghi di lavoro non solo nei limiti delle attività indifferibili: il lavoro agile diventa un elemento strutturale nell’organizzazione della Pa, tant’è che il decreto elimina la percentuale minima per il telelavoro stabilendo che ogni anno, entro il 31 gennaio, le amministrazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano

DadoneFabiana : Tanti in questi giorni tornano in ufficio dopo mesi trascorsi in lavoro da remoto a causa della pandemia. Con le nu… - ilfattoblog : Smartworking, in questi mesi ci sono stati passi da gigante ma c’è ancora molto da fare - Noovyis : (Smartworking, in questi mesi ci sono stati passi da gigante ma c’è ancora molto da fare) Playhitmusic - - MargheritaAmor3 : RT @DadoneFabiana: Tanti in questi giorni tornano in ufficio dopo mesi trascorsi in lavoro da remoto a causa della pandemia. Con le nuove r… - cvgz7265 : RT @DadoneFabiana: Tanti in questi giorni tornano in ufficio dopo mesi trascorsi in lavoro da remoto a causa della pandemia. Con le nuove r… -

Ultime Notizie dalla rete : Smartworking questi Smart working, lavorare da casa: Eni alla rivoluzione permanente. Corriere della Sera Stress da PC? Ecco qualche semplice esercizio per migliorare lo smartworking

Soffrite di stress da PC? Ecco qualche semplice esercizio per migliorare lo smartworking! Se quando lavorate al computer vi sentite stanchi e affaticati, potreste soffrire da stress da PC. Lavorare in ...

Il lato oscuro dello smart working: i lavori penalizzati

Ancora oggi a 3,5milioni di lavoratori operano da casa. Ma l’«esodo» colpisce duramente un indotto fatto di ristorazione, pulizie e facility management Il rientro di settembre, con la ripresa dopo le ...

Soffrite di stress da PC? Ecco qualche semplice esercizio per migliorare lo smartworking! Se quando lavorate al computer vi sentite stanchi e affaticati, potreste soffrire da stress da PC. Lavorare in ...Ancora oggi a 3,5milioni di lavoratori operano da casa. Ma l’«esodo» colpisce duramente un indotto fatto di ristorazione, pulizie e facility management Il rientro di settembre, con la ripresa dopo le ...