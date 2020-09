Seat Tarraco - Arriva la 2.0 TDI 150 CV Dsg a trazione anteriore (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Seat si appresta ad ampliare la gamma della Tarraco introducendo a listino una versione equipaggiata col motore 2.0 TDI abbinato alla trazione anteriore e al cambio automatico Dsg. Gamma in progressiva espansione. La combinazione di questi tre elementi, stando a quanto affermato dal marchio, contribuirà a incrementare il gradimento del modello sia tra la clientela privata sia tra quella professionale (flotte aziendali). La famiglia della sport utility spagnola è poi destinata ad arricchirsi ulteriormente con l'aggiunta della versione ibrida plug-in, il cui lancio è previsto per la seconda metà del prossimo anno.Caratteristiche. Lunità da due litri a gasolio eroga una potenza massima di 150 CV tra i 3.000 e i 4.200 giri/min, mentre la coppia raggiunge i 360 Nm. Al suo ... Leggi su quattroruote

Ce n'è per tutti...i modelli. Seat raccoglie in un'unica comunicazione le piccole novità che abbracciano la gamma, aggiornando non solo sul prodotto ma anche sullo stato della produzione come nel caso ...